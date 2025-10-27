دعا وزير التنمية الحيوانية، في الحكومة الموريتانية، سيداحمد ولد محمد، إلى الفصل بين أنواع الماشية بحسب الإنتاج والعمل على تغيير العقليات نحو الاستثمار في إنتاج وبيع الألبان، باعتبار ذلك فرصة اقتصادية واعدة للمنمين، ومصدرًا لتعزيز التنمية المحلية في ولاية الحوض الشرقي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يؤديها الوزير لمقاطعة أمرج، التي تهدف – بحسب ما أعلن عنه – إلى تعزيز الشراكة مع المنمين ودعم جهود تنمية قطاع الألبان.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الزيارة هو جعل مقاطعة أمرج منطقة إنتاج للألبان بغية تزويد مصنع الألبان بالنعمة، الذي يمثل قطبًا تنمويًا مهمًا في حال نجاحه، مؤكدًا تطلع القطاع إلى عقد شراكة اقتصادية مثمرة مع المنمين بما يخدم مصالحهم ويضمن استمرارية إنتاج المصنع.

وأضاف أن الثروة الحقيقية لولاية الحوض الشرقي هي الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت في مقاطعة النعمة تجارب رائدة في تطوير سلالات الأبقار وزراعة الأعلاف يمكن لسكان أمرج الاستفادة منها.

من جانبه، طالب عمدة بلدية أمرج، بتسريع تجهيز نقطة تجميع الألبان التي لم يكتمل بناؤها بعد، ومؤكدًا أن مقاطعة أمرج تمثل خزانا رعويًا وتنمويًا كبيرًا يحتاج إلى مزيد من الدعم.

أما ممثلو المنمين فقد أكدوا أن إنتاج الألبان في تراجع، وأن ثقافة إنتاج وتسويق الألبان ما تزال جديدة على المجتمع المحلي، وتحتاج إلى برامج توعية وتشجيع، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع القطاع لإنجاح هذا التوجه التنموي.

وأكد أن بلدية المبروك تتوفر فيها كل المعايير المطلوبة من ثروة حيوانية وزراعة للأعلاف وتوفر الماء والقرب من المصنع، مما يجعلها قادرة على منافسة بقية التعاونيات في تزويده بالألبان