أعلنت وزارة الصحة التشادية تسجيل 2792 حالة إصابة بمرض الكوليرا، و157 حالة وفاة ناجمة عن الوباء في عدة ولايات من البلاد.

وأوضحت الوزارة، عقب اجتماع لجنة التنسيق ومتابعة الاستجابة الوطنية لهذه الوباء، أن أربع ولايات لا تزال تسجل حالات نشطة، وهي غيرا وسيلا، وداي، وغوز بيدا.

وشكل الاجتماع مناسبة لبحث التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة هذا الوباء، لاسيما تعزيز نظام المراقبة الوبائية ومواصلة التدخلات في المقاطعات المتضررة والمناطق عالية الخطورة.

كما تشمل الإجراءات، وفق المصدر ذاته، إقامة نقاط للمراقبة الصحية في بعض المناطق.

وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أكد أن وباء الكوليرا أودى بحياة 6795 شخصا منذ مطلع سنة 2025 في القارة الإفريقية.

وقال المركز إنه تم تسجيل 294 ألفا و 244 حالة إصابة بالكوليرا في إفريقيا منذ بداية السنة الجارية، مبرزا أن نسبة الوفيات بلغت 2.3 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال سنة 2024، تسجيل 254.075 حالة إصابة و4.725 حالة وفاة ناجمة عن الوباء في مختلف بلدان القارة، بنسبة وفيات بلغت حوالي 1.9 في المائة.