أُوقِف رجلان، مساء أمس السبت، في إطار التحقيق بسرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، الأسبوع الماضي، وفق ما أكد، اليوم الأحد، مصدران مطلعان، مؤكدَيْن معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وتم توقيف أحد المشتبه بهما نحو الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة «لو باريزيان» ومجلة «باري ماتش»، فيما ألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.

ووُضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة، وتشكيل عصابة إجرامية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشتبه في كون الرجلين جزءاً من مجموعة مكونة من أربعة أفراد سرقت، الأحد الماضي، ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تُقدَّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وأعلنت المدعية العامة، في باريس، لور بيكو، الأحد، أن المحققين «نفذوا عمليتي توقيف مساء السبت»، مؤكدة معلومات أوردتها في وقت سابق صحيفة «لوباريزيان» ومجلة «باري ماتش».

وأضافت أن «أحد الموقوفين كان يستعد لمغادرة فرنسا عبر مطار رواسي – شارل ديغول»، معربة عن أسفها لكشف وسائل الإعلام عن العملية. وأكدت أن نشر المعلومات «لن يؤدي إلا إلى الإضرار بجهود التحقيق التي يبذلها نحو مائة محقّق تم حشدهم للبحث عن المجوهرات المسروقة وعن جميع المجرمين».