انطلقت اليوم الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجنة الخبراء العرب للبيئة، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للبيئة، في إطار التحضير لأعمال الدورة الحادية والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، إن الدورة تأتي في وقت حاسم من المفاوضات الدولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والتلوث، مشدداً على ضرورة البناء على نتائج الدورات السابقة التي دعت إلى الانتقال التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف أن موريتانيا تدعم بقوة الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع الحيوي، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بالتنوع الحيوي في أعالي البحار، مؤكداً على أهمية التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لضمان نتائج ملموسة خلال مؤتمر الأطراف المزمع عقده الشهر المقبل في بيلم–البرازيل، وكذلك التحضير لدورة اتفاقية التنوع الحيوي المقبلة في إريفان–أرمينيا.

من جهته، أعرب محمد فتح الله، ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن ارتياحه لترتيبات موريتانيا لتنظيم الدورة، فيما أشاد المهندس عبدو شريف، وكيل وزارة البيئة السعودية، باستضافة موريتانيا لهذه الدورة، متوقعاً أن تسفر عن توصيات استراتيجية للحفاظ على التنوع الحيوي على المستوى العربي.