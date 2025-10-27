صدق البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه.

وأوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، خلال عرضها لمشروع القانون، أن الخطوة تأتي في سياق عالمي أصبحت فيه الإدارة المستدامة للموارد المائية “أولوية لضمان التنمية والاستقرار والتعاون بين الدول”.

وأضافت الوزيرة أن توقيع موريتانيا على الميثاق المنشئ للمنظمة العالمية للمياه يعكس “رغبتها في تأكيد حضورها ضمن المنظمات الإقليمية والدولية، ويجسد حرصها على دعم تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ المستدام إلى الماء والصرف الصحي”.

وأشارت إلى أن انضمام موريتانيا لهذه المنظمة “سيسهم في تعزيز شراكاتها مع الدول الأخرى، والمشاركة في إدارة جماعية ومستدامة للموارد المائية”.

يُذكر أن موريتانيا وقعت على الميثاق في 28 مايو 2025، وهو مبادرة سعودية أُطلقت عام 2023 بهدف توحيد الجهود الدولية في مجال إدارة المياه، وتطوير السياسات والاستثمارات الكفيلة بضمان الاستدامة والعدالة في الوصول إلى المياه.