التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين في الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

وقالت رئاسة الجمهورية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللقاء يأتي في إطار “علاقات التعاون الأخوي المتميزة التي تربط موريتانيا والسعودية، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”.

وانطلقت أعمال المؤتمر في العاصمة السعودية صباح اليوم، تحت شعار “مفتاح الازدهار”.

وتشهد النسخة التاسعة من المبادرة حضور أكثر من 20 رئيس دولة ونائب رئيس، مع توقعات بأن يتجاوز حجم الصفقات الاستثمارية حاجز الـ60 مليار دولار، الذي سجلته النسخة الثامنة.

ويُعدّ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تجمع كبار القادة والمستثمرين وصنّاع القرار، بهدف استثمار الإمكانات التقنية والاقتصادية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.