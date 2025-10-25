Close Menu
السبت, 25 أكتوبر
بحضور أمني مشدد.. بدء الاقتراع في أبيدجان بمشاركة 8 ملايين ناخب

مريم المنيربواسطة
فرز الأصوات في أحد مكاتب الاقتراع بمدينة أبيدجان (وكالة الأنباء الأفريقية APA)

فتحت مراكز الاقتراع في أبيدجان اليوم السبت أمام ثمانية ملايين ناخب لاختيار واحد من خمسة مرشحين لرئاسة البلد الذي يشكل واحة استقرار في منطقة تشهد انقلابات عسكرية وأعمال عنف جهادية.

وكما في 2015 و2020 يتوقع معظم المراقبين فوز وتارا (83 عاما) من الدورة الأولى بـ”ضربة قاضية” بحسب أنصاره، في الانتخابات التي دعي حوالى تسعة ملايين شخص للمشاركة فيها.

ولم يسمح للرئيس السابق لوران غباغبو أو للمصرفي الدولي تيجان ثيام بالترشح أو حتى بالإدلاء بصوتيهما، الأول لصدور إدانة جنائية بحقه والثاني بسبب مشاكل مرتبطة بجنسيته.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 18,00، على أن تصدر النتائج مطلع الأسبوع المقبل.

