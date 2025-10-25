نظمت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، فرع موريتانيا، اليوم السبت، حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة المؤسسة في المخطوطات والوثائق الإسلامية الإفريقية.

وكان التنافس في هذه المسابقة على ثلاثة أنواع من المخطوطات، هي المصاحف مخطوطات الكتب والوثائق التراثية المخطوطة.

وسيمثل الأوائل الثلاثة من كل نوع لتمثيل موريتانيا في تصفيات النهائيات القارية في المملكة المغربية، والتي تتنافس فيها ثمان وأربعين دولة أفريقية.

وقال رئيس فرع موريتانيا الشيخ بونه عمر لي، إن هذه المسابقة تمثل مبادرة «لدعم العلماء وإحياء التراث الإسلامي الإفريقي، وتعزيز أواصر التعاون بين أبناء القارة الواحدة في ظل القيم الإسلامية السمحة».

وأضاف أن هذه المسابقة عن «غنى التراث الإسلامي الإفريقي، وأبرزت جهودا علمية متميزة أسهمت في استخراج كنوز معرفية ثمينة ظلت حبيسة الرفوف وطي النسيان، كما أسهمت في تحفيز الباحثين على إعادة إحياء هذا الإرث العلمي وبعث الحياة فيه من جديد» وفق تعبيره.

وتأتي هذه المسابقة ضمن البرامج السنوية التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب مسابقات في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة اجتماعية خلال شهر رمضان المبارك في ثمان وأربعين دولة إفريقية.

وحضر للحفل الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والسفير المغربي في نواكشوط والأمين العام لمؤسسة محمد السادس فرع موريتانيا الدكتور حنفي دهاه وخبير في المؤسسة قادم من المغرب محمد نجيب.