قال رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار، إبراهيم كويبير كوليبالي، مساء السبت، إن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر ستُعلن في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الإعلان قد يتم مساء الأحد أو في موعد أقصاه الاثنين 27 أكتوبر.

وأوضح كوليبالي، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي (RTI1)، أن نسبة المشاركة بلغت أكثر من 30% حتى الآن، وقد تقترب من 50% مع اكتمال عمليات الإحصاء. وأضاف أن القانون يمنح اللجنة مهلة خمسة أيام لإعلان النتائج، لكنها تسعى إلى تسريع العملية “استجابة لتطلعات الإيفواريين لمعرفة نتائج التصويت في أسرع وقت”.

وأشار إلى أن عملية إعلان النتائج تمر بأربع مراحل تشمل مكاتب التصويت، والدوائر الإدارية، واللجنة المركزية، قبل أن يتولى المجلس الدستوري إعلان النتائج النهائية. وقال: “تلقينا أكثر من 30% من المحاضر حتى الآن، ونحن راضون عن سير العملية”.

وأشار إلى أن اللجنة استقبلت حتى الآن أكثر من 30% من المحاضر الانتخابية، مضيفاً أن “الإقبال كان مشجعاً رغم الدعوات إلى المقاطعة”. كما أكد أن اللجنة استعانت بموظفين إضافيين داخل البلاد وفي الخارج لضمان سير العملية الانتخابية.

وجرت الانتخابات في أجواء سياسية متوترة بعد استبعاد عدد من أبرز قادة المعارضة، من بينهم الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمدير التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس تيجان تيام، اللذان وصفا الاستحقاق بأنه “انقلاب انتخابي” و”عملية إقصاء سياسي”.

ويخوض الرئيس المنتهية ولايته، الحسن واتارا، السباق إلى جانب أربعة مرشحين آخرين، في سعيه للفوز بولاية رابعة تعتبرها المعارضة غير دستورية.