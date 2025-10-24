انطلقت اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات “المختار ولد داداه” في نواكشوط، أعمال النسخة الوطنية الثالثة من مؤتمر الشباب المحلي للمناخ – موريتانيا 2025، المنظم تحت شعار “شباب من أجل بيئة مستدامة”، بمبادرة من التجمع الشبابي موريتانيا خضراء، وبالتعاون مع وزارتي تمكين الشباب والبيئة والتنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى إدماج الشباب في السياسات المناخية، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الرؤى والحلول المستدامة لبناء مستقبل أكثر توازناً وعدلاً بيئياً.

وقد أشرف على افتتاح المؤتمر وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، رفقة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام.

وأكد وزير تمكين الشباب، في كلمة له بالمناسبة، أن الحكومة، تولي اهتماماً كبيراً لتمكين الشباب باعتباره ركيزةً أساسية في بناء التنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتسارع فيها التحديات المناخية وتتضاعف الحاجة إلى إشراك الشباب في صنع القرار البيئي.

من جانبه، أوضح رئيس التجمع الشبابي موريتانيا خضراء عبد الرحمن سيد المختار، أن المؤتمر يجسد الوعي الوطني بضرورة التحرك الجماعي لمواجهة آثار التغير المناخي، مؤكداً حرص التجمع على دعم المبادرات البيئية والمشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات المناخية.