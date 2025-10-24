قال وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد إن الوزارة تعتزم عقد سلسلة من جلسات العمل خلال الأيام القادمة مع منتجي الألبان في ولاية الحوض الشرقي، وذلك بهدف تطوير الشراكة وتعزيز الجهود المشتركة للنهوض بالقطاع وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة ميدانية أداها الوزير مساء اليوم الجمعة إلى التعاونيات المنتجة للألبان في قريتي وركن ولكويسي بمقاطعة النعمة، في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها للولاية.

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمّن الوزير الجهود التي يبذلها منتجو الألبان في سبيل تنمية الثروة الحيوانية، مؤكداً أن تلك الجهود تستحق الإشادة والدعم، ومعبّراً عن حرص الوزارة على مواكبة المنتجين وتطوير قدراتهم بما يسهم في استمرارية ونجاح مصنع الألبان بمدينة النعمة.

من جهتهم، عبّر منتجو الألبان وممثلو التعاونيات الرعوية عن تقديرهم لهذه الزيارة الميدانية الأولى من نوعها، معتبرين أنها دليل على اهتمام القطاع وصدق إرادة معالي الوزير في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع الفاعلين الميدانيين