قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لموريتانيا، دعماً فنيا جديدا في مواجهة وباء حمى الوادي المتصدع، الذي سجلت منه عدة بؤر في عدة ولايات موريتانية،

وشمل هذا الدعم، مجموعة من الكواشف المخبرية ووسائل الحماية للعاملين البيطريين، إضافة إلى كمية من الأدوية المخصصة لمكافحة النواقل.

ويأتي هذا الدعم ـ حسب ما أعلن عنه ـ لتعزيز جاهزية القطاع البيطري في التصدي للوباء والحد من انتشاره.

وجرى عرض نتائج بعثة دعم منظمة الفاو خلال لقاءٍ احتضنته مديرية المصالح البيطرية في نواكشوط، بحضور الممثل المقيم للمنظمة، والمدير العام للمكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية ودعم النظام الرعوي (ONARDEP)، إلى جانب ممثل عن وزارة الصحة.