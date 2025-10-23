توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، وهو أحد أهم المنصات العالمية للحوار حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار والابتكار.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 20 رئيس دولة، من بينها رؤساء موريتانيا، وبلغاريا، وهنغاريا، وكوبا، وإكوادور، وغويانا، والعراق، وكوسوفو، ومونتينيغرو، وباكستان، ورواندا، وسوريا، إضافة إلى نائب رئيس الصين، إلى جانب رؤساء شركات عالمية وصناديق استثمارية كبرى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة في ظل التحولات العالمية الراهنة.