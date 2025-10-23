أطلقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الخميس، بالمعهد التربوي الوطني في العاصمة نواكشوط، المرحلة الثانية من توزيع الكتب النسقية.

وتتألف هذه المرحلة من 800 ألف كتاب مدرسي، موجهة لتلامذة المرحلة الثانية والثالثة من التعليم الأساسي (السنتين الثالثة والرابعة، والخامسة والسادسة)، وتوزيعها مباشرة عليهم دون المرور بالأكشاك والإدارات الجهوية.

وتضمنت فعاليات هذا الحفل زيارة لمختلف أجنحة المخازن المعدة لتجميع الكتب في طريقها للإرسال إلى المدارس في الداخل وتفقد ورشات الأشغال الجارية في المعهد.

وقال المدير العام للمعهد التربوي الوطني، الشيخ ولد سيدي عبد الله، إن هذه المرحلة من التوزيع تدخل في إطار تقريب المناهج والخدمات التربوية من المدارس الميدانية، مما سيساهم في التحسين من المردودية التربوية للتلاميذ والرفع من مستوياتهم انسجاما مع أهداف المدرسة الجمهورية التي وفرت المساواة في فرص التعليم بين كافة مكونات المجتمع دون تمييز.

وقال إن هذه المرحلة الدراسية لا غنى عنها بالنسبة للتلميذ خاصة في مجال العد والتهجي والقراءة، مضيفا أنها ستساعد في بناء شخصيته وقدرته على الأداء والتعبير المنهجي.

وأوضح أن هذه العملية تدخل ضمن سلسلة من التوزيعات يقوم بها المعهد داخل البلاد وستتواصل حتى تعم خدمات الكتاب المدرسي كافة التلاميذ على المستوى الجهوي والمركزي، مشيرا إلى أن المعهد استطاع تأليف 40 ألف كتاب في جميع المقررات الدراسية، لم تكن موجودة وهي الآن تحت الطبع وتمكن الاستفادة منها بواسطة المنصة الرقمية التي أطلقها المعهد في إطار البعد الرقمي الذي تنتهجه الدولة.