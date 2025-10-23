Close Menu
الرئيس الموريتاني يطلق من روصو الحملة الوطنية لزراعة الخضروات

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أطلق الرئيس الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس من روصو، عاصمة ولاية اترارزة، الحملة الوطنية لزراعة الخضروات لموسم 2025–2026، ووضع الحجر الأساس لمشروع قناة سوكام.

وتهدف الحملة الوطنية لزراعة الخضروات هذه السنة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات، باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية، حسب ما أعلنت السلطات الموريتانية.

فيما يتضمن مشروع “سوكام” شقّ وإعادة تأهيل قناة بطول 34 كيلومترا انطلاقا من نهر السنغال، بهدف ري نحو 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، ما سيُسهم في توسيع المساحات المستصلحة وتعزيز الإنتاج المحلي من الخضروات والحبوب وتحسين إدارة الموارد المائية.

