جرى، اليوم الخميس بدبي في الإمارات العربية المتحدة، تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة “تحدي القراءة العربي 2025″، وهم على التوالي، التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس، ومحمد جاسم من البحرين، ومريم محمد شامخ من موريتانيا.

جاء ذلك خلال حفل ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وتم خلاله أيضا تتويج كل من جهاد محمد حسين (إيطاليا) فائزة بجائزة فئة “الجاليات”، وماريا حسن عجيل (العراق) بجائزة “أصحاب الهمم”، وسحر مصباح (مصر) بجائزة “المشرف المتميز”، ومدرسة طرابلس الحدادين للبنات (لبنان) وعاتكة بنت زيد (الإمارات) بجائزة “أفضل مدرسة” مناصفة بينهما.

وسجلت هذه المسابقة، الأكبر على صعيد العالم العربي، في دورتها التاسعة، مشاركة أزيد من 32 مليون تلميذة وتلميذ منتمين إلى أزيد من 134 ألف مدرسة، وتحت إشراف 161 ألف مشرف ومشرفة من 50 بلدا من العالم العربي وخارجه.

وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في المسابقة منذ انطلاقها قبل سنوات، أزيد من 163 مليون طالب وطالبة، وأكثر من 927 ألف مشاركة للمدارس العربية، فيما بلغ إجمالي عدد المشرفين المشاركين في الدورات التسع أزيد من 877 ألف مشرف ومشرفة على القراءة.

وتندرج مسابقة “تحدي القراءة العربي”، التي انطلقت في سنة 2015، ضمن المشاريع التي تشرف عليها “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، بهدف نشر المعرفة، وغرس حب القراءة لدى التلاميذ من الصف الأول إلى غاية الصف الثاني عشر، وبناء جيل عربي يبادر إلى التعلم ويسابق الزمن لتنمية مداركه وخدمة وطنه.

وتشجع المسابقة فئة التلاميذ على قراءة وتلخيص 50 كتابا خلال العام الدراسي، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي بأهمية القراءة بين الطلاب والشباب، وتعزيز اللغة العربية من حيث الطلاقة والفصاحة، إضافة إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وتوسيع آفاق الفهم الثقافي.