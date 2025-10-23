قال وزير الطاقة والنفط، في الحكومة الموريتانية محمد ولد خالد، إن الغاز يشكل “طاقة انتقالية استراتيجية يعتمد عليها العالم بشكل متزايد في التموين بالطاقة”، مشيراً إلى أهميته الحيوية في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة والحفاظ على استدامة الموارد.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الطاقة في الدول الأعضاء وعدد من المراقبين.

وأوضح الوزير أن موريتانيا، منذ انضمامها إلى المنتدى عام 2023 كعضو مراقب، “تلتزم بالعمل مع الدول الأعضاء من أجل توثيق الصلات وتعزيز الدعم المتبادل والتضامن حول القضايا المشتركة، ودعم مكانة المنتدى كإطار جامع للدول المصدرة للغاز”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات الوزراء المشاركين، حيث أكدوا على أهمية تطوير مشاريع الغاز الطبيعي وتعزيز دور المنتدى في السوق العالمية للطاقة.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك الوزير الموريتاني في اللقاء الذي جمع الوزراء المشاركين مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الذي جدد دعوة بلاده إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار الأسواق العالمية.

كما شارك الوزير في اجتماع مغلق لوزراء دول المنتدى، جرى خلاله بحث عدد من القضايا المرتبطة بأمن الطاقة العالمي، وتم في ختامه انتخاب أمين عام جديد للمنتدى خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته، الجزائري محمد حامِل