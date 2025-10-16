أعلنت موريتانيا الخميس عن إنشاء كتيبة متخصصة لمكافحة الجريمة السيبرانية (الإلكترونية) وتدشين وحدة جديدة للخيالة في صفوف الدرك الوطني.

وقال قائد أركان الدرك الوطني، الفريق أحمد محمود ولد الطائع، إن الكتيبة المتخصصة في مكافحة الجريمة السيبرانية ستكون “درعاً واقياً” في مواجهة هذا النوع المتزايد من الجرائم.

جاءت تصريحات ولد الطائع خلال حفل تخرج دفعتين من التلامذة الدركيين وضباط الشرطة القضائية أقيم في مدينة روصو، وحضره وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي.

وأضاف قائد الأركان أن جهود تطوير القطاع شملت أيضاً إنشاء وحدة للخيالة تتلقى حالياً تدريباً مكثفاً في مدينة نواذيبو، مشيراً إلى أنها ستعمل لاحقاً جنباً إلى جنب مع وحدات الدرك المتنقل في مهام حفظ النظام.

وأكد العقيد سيدي أحمد ولد لكحل، قائد مدرسة الدرك الوطني بروصو، أن الدفعتين المتخرجتين، وهما الدفعة 53 من التلامذة الدركيين والدفعة 33 من ضباط الشرطة القضائية، تلقتا تكويناً “مكثفاً ومتعدد الجوانب في مختلف المجالات العسكرية والمهنية”.