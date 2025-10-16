قال والي كوركول، محمد المختار ولد عبدي، إن السلطات الإدارية والأمنية ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق التي تهدد المراعي والغطاء النباتي في الولاية، مشددًا على أن حماية المراعي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع من سلطات ومنمين وسكان.

جاء ذلك خلال إطلاق الحملة الجهوية التحسيسية لحماية المراعي والغطاء النباتي، التي أشرف عليها الوالي الأربعاء في بلديات تيفوندى سيفى وتيكوا مادي وجول، ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الثروة البيئية والحيوانية والحد من الحرائق الطبيعية.

من جهته أوضح المندوب الجهوي للبيئة، عبد الله عبد السلام أحمدي، أن القوانين المعمول بها تنص على تغريم ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق أو الإهمال المؤدي إليها، مؤكداً أن المساطر القانونية ستطبق بصرامة دون تهاون حفاظًا على المصلحة العامة.

ودعا المسؤولون جميع السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو نشاط يهدد الغطاء النباتي، والتعاون مع اللجان القروية التي أنشأتها المندوبية الجهوية لمتابعة حالة المراعي والتدخل السريع لإخماد الحرائق