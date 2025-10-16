Close Menu
الخميس, 16 أكتوبر
24/24 :
وزير الاقتصاد يدعو إلى استغلال فرص النمو لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إلى استغلال فرص النمو الحالية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء الهوامش المالية، مؤكداً أهمية تبني استراتيجيات مالية موثوقة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية العرب مع صندوق النقد الدولي، الذي عُقد الأربعاء في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار السياسات النقدية في التركيز على استقرار الأسعار وتعزيز استقلالية البنوك المركزية، مبرزاً أهمية التحول الرقمي وانتقال الطاقة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، مع ضرورة مواكبتها بـ حكامة رشيدة وشبكات حماية اجتماعية فعالة.

وعبّر الوزير عن تضامن موريتانيا والمجموعة العربية مع الشعب الفلسطيني، داعياً إلى وقف فوري للعنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

