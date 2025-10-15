صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة وطنية للهندسة المعمارية، تابعة لجامعة نواكشوط.

ويهدف المشروع وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي إلى توفير تكوين أكاديمي متخصص في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني المستدام.

وحسب بيان صادر عن الحكومة، فإن المشروع يرمي إلى تكوين كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على إنجاز مشاريع معمارية تتلاءم مع الخصوصيات المناخية والثقافية والاجتماعية لموريتانيا، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الحضرية وتحسين جودة التصميم المعماري في البلاد.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات البناء المستدام والعمارة المحلية والتخطيط العمراني والتحول الطاقوي.