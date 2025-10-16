أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الخميس تعيين أربعة قادة عسكريين في مناصب رفيعة بموجب مرسوم رئاسي، في حركة قيادية شملت مناصب حساسة.

ووفقاً للبيان الرئاسي، شملت التعيينات تعيين الفريق محمد المختار الشيخ أمني قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وكان يشغل سابقا منصب قائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري.

كما تم تعيين الفريق محمد الشيخ بيده قائداً للأركان العامة للجيوش مساعداً، بعد أن كان يشغل منصب قائد أركان الجيش الجوي.

وعُين الفريق آبه بابتي الحاج أحمد قائداً لأركان الجيش الجوي، خلفاً للفريق بيده، فيما عُين اللواء الحسن بمب مكت مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقاً.