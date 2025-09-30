وأضافت الوزارة في منشور لها أن هذا البرنامج سيتضمن المهام الاستراتيجية للأمن والمراقبة والرصد، بالإضافة إلى توسيع التغطية لضمان الوصول إلى الخدمات الرقمية عبر كامل التراب الوطني.

قالت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إنها تعمل على وضع برنامج فضائي وطني طموح لنانو الأقمار الصناعية، يهدف إلى تزويد موريتانيا بنظام فضائي سيادي.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير التحول الرقمي أحمد سالم بده، “عقد اجتماعا رفيع المستوى لبحث تفاصيل هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيحدد هذه المهام، بالتشاور الوثيق مع جميع الوزارات المعنية وكافة الأطراف ذات الصلة”.

ويسعى تنفيذ البرنامج الوطني السيادي ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى ضمان نقل الكفاءات اللازمة لتصميم وتصنيع واستغلال الأقمار الصناعية النانوية من خلال الخبرات الوطنية، مما يعزز من قدرات موريتانيا التقنية والعلمية في هذا المجال الحيوي.

وسيتكون البرنامج الفضائي الوطني من قمر صناعي نانوي واحد أو أكثر في المدار المنخفض، إلى جانب القطاع الأرضي الضروري للتحكم في الأقمار الصناعية النانوية واستغلالها بما يخدم التنمية الشاملة للبلاد ويعزز من مكانة موريتانيا في مجال التكنولوجيا الفضائية على المستوى الإقليمي والدولي.