أقامت السفارة الصينية في نواكشوط ليل الاثنين/الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال السفير الصيني تانغ زهونغ دونغ، إن العلاقات بين الصين وموريتانيا التي مر على إقامتها 60 عامًا، دخلت مرحلة جديدة من الشراكة.

وأضاف أن بلاده متمسكة بدورها كقوة داعمة للسلام العالمي والتنمية، مبرزًا الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الصين بإخراج نحو 800 مليون شخص من الفقر خلال العقود الأخيرة.

كما شدد على التزام بكين بالانفتاح والتعاون الدولي، مشيرًا إلى منح موريتانيا ودول إفريقية أخرى إعفاءات جمركية لتعزيز المبادلات التجارية.

مثل الحكومة في هذا الحفل وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، محمد ولد اسويدات؛ ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف؛ ووزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد.