عقدت بعثة لصندوق النقد الدولي برئاسة، فيليكس فيشر، بنواكشوط جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ركزت على تقييم التقدم المحرز في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأفادت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء “النتائج الإيجابية” لهذه الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية بالتعاون مع الصندوق، خاصة على صعيد تحسين الحكامة والتسيير المالي “وهو ما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي”.

كما تطرق اللقاء، وفق المصدر ذاته، إلى جهود الحكومة الموريتانية الرامية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، بهدف مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وناقش الجانبان أيضا، الخطوات التحضيرية لإطلاق “ميزانية البرامج” التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق العام.