منح الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، وسام «الفارس الوطني من الدرجة الأولى» للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، علي الشمّري.

جاء ذلك خلال احتفال رسمي أقيم بالعاصمة نجامينا، بعد يومين من تدشين محطة للكهرباء النظيفة بسعة خمسين ميغاواط، ستغطي احتياجات أكثر من مائتين وسبعين ألف منزل، وهو مشروع «نور تشاد» بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس ديبي في كلمة بمناسبة التكريم إن المشروع يمثل «نقلة نوعية في مسار تشاد نحو تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة» مؤكداً «تقديره لقيادة شركة GSU وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في زمن قياسي».

من جانبه أعرب علي الشمّري عن اعتزازه بالتكريم، مؤكداً أن نجاح «نور تشاد» يعكس رؤية «دولة الإمارات في دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع إفريقيا في مجالات الطاقة والتنمية» مضيفا أن هذا المشروع سيكون «قاعدة لإطلاق مبادرات مماثلة في دول أخرى بالقارة».

ويعتبر محللون أن إنجاز مشروع بهذا الحجم والسرعة «يعزز موقع الإمارات كشريك موثوق لإفريقيا في مشاريع الطاقة النظيفة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مسار التحول الطاقوي بالقارة السمراء».

وكانت المحطة قد دشنت قبل يومين بعد ثمانية أشهر من بدء الأشغال، لتصبح وفق السلطات التشادية «أكبر مشروع طاقوي من نوعه في تاريخ تشاد بقدرة إنتاجية تبلغ خمسين ميغاواط، ونظام تخزين كهربائي بسعة خمسة ميغاواط/ساعة، يوفر الكهرباء النظيفة لأكثر من مئتين وسبعين ألف منزل».