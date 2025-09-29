افتتحت في العاصمة التشادية نجامينا محطة «نور تشاد» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، والتي تُعد أول مشروع من نوعه بهذا الحجم في البلاد، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر المحطة الكهرباء لنحو 274 ألف منزل، معززة أمن الطاقة في تشاد ومقلّصة الاعتماد على الوقود المستورد.

وحضر حفل التدشين وزير الدولة والأمين العام لرئاسة الجمهورية في تشاد محمد أحمد الحبو، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، وراشد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد .

وحسب البيان الصادر عن القائمين على المشروع فإنه يدمج بين 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية ونظام تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 5 ميغاواط/ساعة، ما يسمح باستقرار الشبكة وتوفير الكهرباء على نطاق واسع.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، علي الشمري، إن هذا «أول مشروع ننفّذه من التوقيع وحتى التشغيل في إفريقيا، وهو برهان على قدرة هذه الأسواق على التحرّك بسرعة عندما تتوفر الإرادة والشراكات الفاعلة».

وأضاف أن المشروع «في جوهره مرتبط بتوفير الحلول والخدمات للناس، عبر تمكين العائلات والمجتمعات من الازدهار من خلال طاقة نظيفة مستدامة».

وتضم المحطة 81 ألف لوح شمسي و158 عاكسًا كهربائيًا، «وتراها السلطات التشادية نموذجًا يحتذى به لمستقبل الطاقة المتجددة في البلاد» وفق البيان.