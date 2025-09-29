ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر ذاتها، قولها إنه تم اعتراض قارب تقليدي الصنع، أبحر من بلد مجاور، وتوقيف ركابه وإحالتهم على المصالح المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تواترت محاولات العبور السري على طول السواحل الغربية لإفريقيا، مما عرض المئات من الأشخاص لمخاطر جسيمة.

ومع بداية هذا الأسبوع، تم إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا في وضعية صعبة قبالة سواحل دكار، قبل أن يتم نقلهم إلى قاعدة بحرية وتسليمهم إلى السلطات المعنية.

ويظل السنغال أحد أبرز نقاط الانطلاق لرحلات العبور غير الشرعي عبر المحيط الأطلسي، التي تتم على متن قوارب متهالكة، في مسعى من المهاجرين للوصول إلى أوروبا.