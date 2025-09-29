قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أن الظروف ستكون ملائمة لتسجيل تساقطات مطرية ما بين ضعيفة إلى متوسطة على قرى مناطق مختلفة في وسط و غرب البلاد.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، أشار الهيئة في نشرها اليومية أن أن الرياح ستكون، ضعيفة إلى معتدلة غربية إلى جنوبية غربية مع رؤية جيدة، وسماء قليلة الغيوم مع احتمال تساقطات مطرية ضعيفة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة……………………….…27-38°

لعيون………………..……… 26-35°

كيفه……….……………… 26-34°

كيهيدي…………………….25-36°

ألاك………………..…….25-38°

روصو.………………….. 25-38°

أطار..……………….…… 27-41°

انواذيبو……………..……21-29°

تجكجه………..…………26-36°

سيلبابي…………….……25-32°

أكجوجت……………….27-41°

انواكشوط………………26-38°