سجلت السلطات الصحية في السنغال 7 حالات وفاة بسبب حمى الوادي المتصدع في مدينة سان لويس، شمال غرب البلاد.

وكشفت السلطات الصحية عن تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة، منها 7 وفيات، وهو رقم وصفه وزير الصحة السنغالي بأنه “مُقلق”.

وخلال زيارة له للمدينة أمس، قال وزير الصحة إبراهيما سي إن الوضع حرج “لأنها المرة الأولى التي نسجل فيها تسع وفيات على الأقل في غضون أسبوع واحد”، مشيرًا إلى أن جميع المقاطعات في الولاية متضررة.

وأطلق الوزير نداءً عاجلاً للتبرع، والمساهمة في التوعية وتعزيز الإجراءات الصحية، مشددًا على أن النجاح في احتواء انتشار المرض يكمن في التعبئة ومشاركة الجميع فيه، والتعاون مع السلطات الصحية.