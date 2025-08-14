قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، إن البلاد تشهد “تضييقًا غير مسبوق” على الحريات العامة، في ظل ما وصفه باستخدام السلطات “لأساليب قمعية” تشمل الاعتقال والمتابعة القضائية بحق نشطاء سياسيين ومدونين على خلفية آرائهم.

وأضاف الحزب، في بيان، أن هذه الممارسات “تتنافى مع أسس الديمقراطية”، وتعكس، بحسب تعبيره، “تدهورًا مقلقًا في مناخ الحريات العامة وحرية التعبير”.