غادر رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، العاصمة أبيدجان، متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة تأتي بالتزامن مع بدء العطلة الحكومية، وفي ظل تصاعد التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وكان في وداع واتارا بمطار أبيدجان رئيس الوزراء روبرت مامبي، ومدير ديوانه فيديل ساراسورو.

ويخوض واتارا الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 25 أكتوبر 2025، مرشحًا عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم، في محاولة للحصول على ولاية جديدة.