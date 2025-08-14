توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، قوية محليًا، على ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت وكيدي ماغه وكوركل ولبراكنه وآدرار وجنوب تيرس زمور واترارزة بما في ذلك نواكشوط.

وأضافت في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا على آدرار وتيرس زمور وإنشيري، بينما ستتأثر الرؤية بفعل الأتربة على إنشيري وآدراروشمال السواحل.