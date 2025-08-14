Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 14 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار ببعض الولايات وارتفاع الحرارة بأخرى

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، قوية محليًا، على ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت وكيدي ماغه وكوركل ولبراكنه وآدرار وجنوب تيرس زمور واترارزة بما في ذلك نواكشوط.
وأضافت في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا على آدرار وتيرس زمور وإنشيري، بينما ستتأثر الرؤية بفعل الأتربة على إنشيري وآدراروشمال السواحل.
وبالنسبة للعاصمة نواكشوط، قالت الهيئة إن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة، شمالية غربية الى غربية. وستكون السماء قليلة الغيوم الى غائمة مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة.
Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة