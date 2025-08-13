أعلنت قوات خفر السواحل الموريتانية، إنقاذ أربعة صيادين كانوا على متن زورق صيد تعرض لوضعية حرجة في عرض البحر.

وقال بيان صادرعن وزارة الصيد الموريتانية، زوال اليوم الأربعاء؛ إن الزورق أطلق إشارة دخان لتحديد موقعه عند الساعة السادسة مساء، حيث رصدها أحد المواطنين وبادر بالاتصال بالرقم الأخضر لخفر السواحل (105)، ما مكّن الوحدات البحرية من التحرك الفوري نحو الموقع.

وأضاف أن عملية الإنقاذ جرت في ظروف “جيدة”، وأسفرت عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم وهم في صحة جيدة.

وأكد أن الحادث يعكس “جاهزية خفر السواحل ويقظتهم لحماية الأرواح في البحر، مع التشديد على أهمية تعاون المواطنين وسرعة الإبلاغ في مثل هذه الحالات الطارئة”.