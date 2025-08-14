أطلقت وزارة الصحة الموريتانية من مدينة النعمة، الحملة الأولى للوقاية الكيميائية من الملاريا الموسمية، في ولايةى الحوض الشرقي تحت شعار: “لنقدم لأطفالنا من عمر 3 إلى 59 شهرًا حماية من الملاريا”.

ووحسب ما أعلنت الوزارة فإن الحملة تستمر على مدى أربعة أيام، مستهدفة الأطفال من 3 – 59 شهرا، في مقاطعات النعمة وتمبدغة وباسكنو، وستتولى الفرق الميدانية، عبر استراتيجية “بيت بيت” تقديم الأدوية الوقائية للمستفيدين.

وقد سبقت الانطلاقة حملة تحسيسية على مدى يومين، بهدف توعية الأهالي بأهمية المشاركة في التدخلات الوقائية ضد حمى الملاريا، وحثهم على الاستفادة من الفرص الوقائية التي توفرها وزارة الصحة وشركاؤها.

وتنقسم هذه الحملة إلى ثلاث جولات، تبدأ بالمرور الأول، يعقبه المرور الثاني بعد شهر، ثم المرور الثالث في الشهر الموالي، وذلك لضمان تغطية شاملة ومستدامة للأطفال المستهدفين.