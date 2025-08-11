توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هل أمطار خفيفة إلى معتدلة، قوية محليًا، على ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت وكيدي ماغه وكوركل ولبراكنه وداخلت نواذيبو وإنشيري واترارزة بما في ذلك نواكشوط.

وأضافت في نشرة لها اليووم الاثنين أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في ولايات آدرار وتيرس زمور وإنشيري. كما ستتأثر الرؤية بفعل الأتربة على داخلت نواذيبو وإنشيري وآدرار.