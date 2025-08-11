انطلقت صباح اليوم الاثنين على عموم التراب الموريتاني امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الباكلوريا (الثانوية العامة) 2025، ومسابقة دخول مدارس الامتياز.

ويشارك في امتحانات الدورة التكميلية 7076 مترشحا يتوزعون على 41 مركزا ، 29 منها في الداخل و12 في نواكشوط موزعين على شعب الآداب الأصلية والعصرية والرياضيات والعلوم الطبيعية إضافة الى الشعبة الفنية.

أما بالنسبة للمشاركين في مسابقة دخول مدارس الامتياز فيصل عددهم إلى 10518 مترشحا 7174 منهم للسنة الأولى الإعدادية و 3344 مترشحا للسنة الخامسة الثانوية.

وقال الأمين العام، لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، خلال جولة له في بعض مراكز الامتحان، إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على مستوى تنظيم وسير الامتحانات في يومها الأول، والاطلاع على المشاكل التي قد تطرح من أجل اتخاذ الحلول الفورية لها لتفادي أي خلل يشوب العملية.

وأكد أن التعليم يحتل أولوية ومكانة خاصة في برنامج الحكومة الهادف إلى إصلاح المنظومة التربوية بصورة شاملة، وعصرنتها والرفع من مستواها والتحسين من نوعيتها لمواكبة مستجدات العصر.