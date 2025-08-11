قال وزير التنمية الحيوانية في الحكومة الموريتانية المختار ولد گاگيه إن الثروة الحيوانية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10% وتوفر فرص العمل والدخل لمئات الآلاف من الأسر وتلعب دوراً أساسياً في الأمن الغذائي للبلاد وفي التراث الثقافي والرعوي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء مخصصا للتشاور والتفكير حول أسواق المواشي الحدودية: الواقع وفرص وإستراتيجيات التصدير، لصالح المناديب الجهويين والاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية واتحاد الرابطات الرعوية.
وأضاف أن “أسواق المواشي تعد القلب النابض لهذا القطاع، فهي فضاءات للتبادل وتحديد الأسعار ولقاء العرض والطلب، كما أنها نقاط استراتيجية لتنظيم تدفقات التجارة على المستويين الوطني والإقليمي”.
وأشار إلى أن “إقامة أسواق للمواشي في المناطق الحدودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى، لأنها تساهم في تنظيم وتأمين تجارة الماشية، وتوفر إطاراً منظماً للتبادل التجاري عبر الحدود، كما تتيح للمشترين الأجانب فرصة التزود مباشرة من أسواق منظمة وحديثة وملتزمة بالمعايير الصحية”، وفق تعبيره.
وأكد أن هذا المجال يواجه جملة من التحديات، منها، ضعف أو غياب البنية التحتية المناسبة، وقلة أو انعدام الخدمات البيطرية والرقابة الصحية في بعض المواقع، وضعف التنظيم، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية، والتقلبات الكبيرة في الأسعار نتيجة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.