قال وزير التنمية الحيوانية في الحكومة الموريتانية المختار ولد گاگيه إن الثروة الحيوانية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10% وتوفر فرص العمل والدخل لمئات الآلاف من الأسر وتلعب دوراً أساسياً في الأمن الغذائي للبلاد وفي التراث الثقافي والرعوي.

جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء مخصصا للتشاور والتفكير حول أسواق المواشي الحدودية: الواقع وفرص وإستراتيجيات التصدير، لصالح المناديب الجهويين والاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية واتحاد الرابطات الرعوية.