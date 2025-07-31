نبهت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” اليوم الخميس؛ سكان مدينة نواكشوط، على انقطاعات مبرمجة في الكهرباء خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وقالت الشركة في بيان إن سبب هذه الانقطاعات هو أعمال صيانة في شبكة الجهد المتوسط شرق العاصمة.

وأضافت أن هذه الأعمال ستؤدي إلى“انقطاعات مؤقتة ومحدودة” في الكهرباء ما بين الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً، على ألا تتجاوز مدة الانقطاع في كل منطقة أربع ساعات كحد أقصى.

وستتوزع هذه الاقطاعات حسب البيان على أحياء من مقاطعة دار النعيم والمنطقة السكنية في توجنين.