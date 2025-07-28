وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني المختار كاكيه، اليوم الاثنين بنواكشوط، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في موريتانيا جان سنا هون، على مشروع لدعم النظام الرعوي والمنمين في الحوض الشرقي.

المشروع الممول من طرف الحكومة اليابانية،يبلغ غلافه المالي 500 ألف دولار أمريكي، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ويستفيد من المشروع، أكثر من 4000 منمي عبر مكونة الصحة الحيوانية، وبرامج تكوينية أخرى تشمل مكافحة الحرائق والتسيير المعقلن للمراعي، وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ويأتي وفقا للمصدر نفسه، في إطار الديناميكية الجديدة التي تعتمدها الوزارة تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة إلى نقل الخبرات إلى المنمين وإدماجهم في البرامج التي تهتم بالتنمية المستديمة.