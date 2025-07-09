دعا الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الولايات المتحدة إلى تعزيز استثماراتها في بلاده، مشيرًا إلى فرص واعدة في قطاع السياحة، بما في ذلك إمكانية إنشاء ملعب غولف.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال قمة أفريقية مصغّرة جمعته، مساء اليوم الأربعاء، بقادة دول أفريقية هي: الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وهذه الدول.

وقال فاي، إن لعبة الغولف “تتطلب تركيزًا ودقة، وهما من الصفات التي تميز القادة الناجحين”، في إشارة إلى اهتمام ترامب المعروف بهذه الرياضة.

وأضاف الرئيس السنغالي: “السنغال لديها فرص استثمارية استثنائية، من بينها قطاع السياحة”، مقترحًا على ترامب النظر في “استثمار محتمل في ملعب غولف”، ومشيرًا إلى أن ذلك قد يشكل “فرصة لاستعراض مهاراتكم في الغولف أيضًا”.