دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى التحول من تقديم المساعدات إلى تعزيز الشراكات التجارية.

وقال ترامب خلال قمة أفريقية مصغرة في البيت الأبيض جمعه بقادة خمس دول أفريقية: “هناك إمكانات اقتصادية كبيرة في أفريقيا، كما هو الحال في عدد قليل من المناطق الأخرى في العالم”.

وأضاف: “على المدى الطويل، سيكون الاستثمار والتجارة أكثر فاعلية واستدامة وفائدة من أي شكل آخر من أشكال التعاون”.

ويأتي الاجتماع في وقت تتحرك فيه إدارة ترامب لتقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي تُعد الذراع المدنية الأساسية للمساعدات الخارجية الأميركية منذ عقود.

وشارك في اللقاء قادة كل من الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.