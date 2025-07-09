أصدرت محكمة الجنايات في باماكو، الثلاثاء، حكمًا بالسجن عشر سنوات على الوزيرة السابقة للاقتصاد والمالية بورى فيلي سيسوكو، بتهم فساد تتعلق بشراء طائرة الرئاسة ومعدات عسكرية، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي لعدة أشهر.

كما حكمت المحكمة على العقيد نوهم دابيتاو بالسجن سبع سنوات، مع تغريمهما 500 ألف و300 آلاف فرنك سيفا على التوالي. في المقابل، برأت المحكمة الجنرال مصطفى درابو ووزير الاتصال السابق مامادو كامارا من التهم المنسوبة إليهما. وتمت محاكمة خمسة متهمين آخرين غيابياً، حيث لا يزالون مطلوبين خارج البلاد.

وجاء الحكم ليختتم ملفًا قضائيًا بارزًا في مكافحة الفساد، بدأ في نوفمبر 2023، وشهد عدة تأجيلات من بينها تأجيل المرافعات حتى 2 يونيو 2025 لأسباب صحية متعلقة بحالة سيسوكو. ورفضت المحكمة طلباتها وطلب العقيد دابيتاو للإفراج المؤقت، مشددة على ضرورة حضورهما أو تقديم شهادة طبية.

وأكد ممثلو الادعاء التزامهم بتحقيق “عدالة شفافة”، في حين أبرزت الجهات الحكومية أهمية هذه القضية التي تتعلق بعقود عامة مشبوهة تجاوزت قيمتها 88 مليار فرنك سيفا، منها 28.5 مليار لطائرة الرئاسة و69 مليارًا لمعدات عسكرية.