أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الأربعاء، ضبط 93 هاتفا لدى المترشحين لمسابقة الباكلوريا في اليومين الأول والثاني من الامتحان.

ولم يحدد بيان الوزارة المراكز أو الولايات التي ضبطت فيها الهواتف.

وأكدت الوزارة بخصوص المترشحين الذي ضبطت بحوزتهم هذه الهواتف، إنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء امتحاناتهم بشكل كامل”.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعميما مشتركا مع وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، تضمن إجراءات مشددة بخصوص امتحان شهادة الباكلوريا.

وتضمنت هذه الإجراءات منع التجمهر أمام مراكز امتحانات الباكلوريا، وإدخال الهواتف إليها، مع فرض عقوبات على مرتكبي هذه “المخالفات”.

وشددت الوزارة على “الحظر الصارم لولوج الهواتف أيا كانت إلى مراكز الامتحان”، مؤكدة أن الخرق لأي من هذه المخالفات تترتب عليه عقوبات قد تصل “لإلغاء المشاركة في الامتحان”.