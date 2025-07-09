وقّعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اتفاقية مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، في 12 من الولايات الموريتانية.

وتهدف هذه الاتفاقية ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية من أجل دعم الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، وتقوية آليات الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأكثر هشاشة، من خلال توفير تحويلات نقدية منتظمة تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وقالت وزير العمل الاجتماعي صفية انتهاه إن توقيع الاتفاقية يعكس روح الشراكة البناءة بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتمثل استجابة عملية لبرنامج الحكومة، الرامي إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح معالي المندوب العام للتآزر، الشيخ ولد بد، أن الاتفاقية تأتي بعد المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2035، ما يعكس التزام “تآزر” بمواكبة الجهود الحكومية الهادفة إلى تمكين جميع المواطنين، مؤكداً أن هذه المرحلة ستفتح آفاقًا واعدة للأطفال ذوي الإعاقة.

وكانت الوزارة أطلقت الشهر الماضي من مدينة ألاك، المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شملت 6,000 أسرة في 182 بلدية بولايات الحوضين، لعصابه، كوركول، لبراكنه، وكيديماغا.