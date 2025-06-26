سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، خلال الأربع والعشرين الأخيرة، تهاطل كميات من الأمطار متفاوتة تجاوزت في بعض المناطق 40 ملم.

وحسب بيان لمصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية فإن مقاييس المطر سجلت هذه الأمطار على أربع ولايات وهي؛ الحوضين الشرقي والغربي ولعصابة وكيدي ماغه.

ووفق ذات المصد فإن الكميات المسجلة جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

باسكنو:

لكنيبه………….30 ملم

أحسي لبيظ………….25 ملم

باسكنو………….16 ملم

آمرج:

دكني (2)………….30 ملم

أنجامه (1)………….10 ملم

آمرج………….10 ملم

أزرك………….07 ملم

النعمة:

بنكو………….20 ملم

أعوينات راجاط………….15 ملم

النعمه………….13 ملم

مقام التيسير………….12 ملم

شعبة أولاد الفاقي………….12 ملم

أمات لعكاريش………….10 ملم

أجريف………….05 ملم

عدل بكرو:

راس الفيل………….09 ملم

أعوج جنبو………….05 ملم

جكني:

فيرني………….15 ملم

جكني………….11 ملم

أم نور………….05 ملم

جومانيه………….02 ملم

الحوض الغربي:

أطويل:

البيظ………….04 ملم

لعصابه:

كنكوصه:

تناها………..18 ملم

كيدي ماغه:

غابو:

المسلم (2)………… 43 ملم

دجيكنتورو…………36 ملم

غابو…………30 ملم

الملكه………… 30 ملم

دجاكيلي………… 27 ملم

أشليخه………… 25 ملم

سابو سيرى………… 19 ملم

أكميمو………… 17 ملم

الإسلام………….16 ملم

دجيكوني………… 15 ملم

الشيه ( 1)………… 15 ملم

حاسي النخله………… 15 ملم

الشيه (2)………… 14 ملم

كدجول ( 1)…………12 ملم

أهل بولحيه………… 11 ملم

كوري………….11 ملم

بعته………… 10 ملم

بوتنده………… 10 ملم

مدن لغلال………… 10 ملم

مدن بوبو………… 08 ملم

كنكو………… 08 ملم

كليله………… 05 ملم

الكتان………….05 ملم

كومب أنضو………… 04 ملم

بغداد أهل أعليات………… 02 ملم

واعرت أبيلن………… 01 ملم.