وقّعت حكومة مدغشقر، يوم الخميس، اتفاقاً مبدئياً مع شركة Global South Utilities (GSU) الإماراتية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في مدينة مورامانغا، شرق البلاد، ضمن جهودها لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بإيافولوا، بحضور الرئيس أندري راجولينا ووفد إماراتي رفيع المستوى تقوده شركة GSU، التي تُعد من الشركات الناشئة النشطة في قطاع الطاقة المستدامة في دول الجنوب العالمي.

وبحسب بيان رسمي، يتضمن المشروع أيضاً نظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 25 ميغاواط/ساعة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 12 شهراً. وستتولى شركة GSU تمويل المشروع وبناءه وتشغيله، بموجب عقد شراء طاقة (PPA) تبيع بموجبه الكهرباء المنتجة إلى الشركة الوطنية للكهرباء جيراما (JIRAMA).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة GSU، علي الشمري، إن المشروع “يأتي في إطار رؤية أوسع لتوسيع شراكاتنا في إفريقيا، والعمل تحت توجيهات القيادة الإماراتية لدعم التحول في قطاع الطاقة بالقارة”. وأضاف أن الشركة “ملتزمة بتقديم حلول طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، مع التركيز على مشاريع تسهم في تعزيز الاستقرار الطاقي وتدعم أهداف التنمية الوطنية”.

ويُعرف الشمري بخبرته في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد لعب دوراً محورياً في تطوير مشاريع استراتيجية في مصر واليمن وتشاد وأوزبكستان وجمهورية إفريقيا الوسطى، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمتنوعة.

ويُشار إلى أن الشمري من أوائل خريجي “برنامج خبراء الإمارات” في مجالي الطاقة والاقتصاد.

وبالتوازي مع هذا الاتفاق، تبحث GSU مع السلطات في مدغشقر إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء وتحقيق الاستقلال الطاقي تدريجياً.