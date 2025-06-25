قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن مشكلتي المياه والكهرباء في نواكشوط ونواذيبو سيتم تجاوزهما “بشكل نهائي” في غضون 16 شهراً، بفضل مشاريع بنيوية قيد التنفيذ حالياً.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن هذه المشاريع تهدف إلى مضاعفة إنتاج المياه من بحيرات “اظهر” و”بولنوار” و”آفطوط الساحلي” و”إيديني” بنسبة 100%.

وأشار ولد مدو إلى أن النقص الحاصل في التزويد بالمياه، خصوصاً في مدينة نواذيبو، قد يكون ناجماً عن محدودية الموارد أو ضعف في البنية التحتية لشبكات التوزيع، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تجاوز هذه التحديات ضمن خطة متكاملة لتأمين الإمدادات.

وتواجه نواكشوط ونواذيبو انقطاعات متكررة في خدمات المياه والكهرباء، أثارت تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقادات في الشارع، وسط ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية.