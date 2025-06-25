لقي ما لا يقل عن 20 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في هجوم نفذته جماعات مسلحة على قاعدة عسكرية في ولاية النيجر، شمال غربي البلاد، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية وأمنية يوم الأربعاء.

وأكد الجيش النيجيري عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقتل 17 من عناصره في الهجوم الذي وقع فجر الثلاثاء بالقرب من بلدة بانغي، في منطقة ماريغا، حيث كانت القوات متمركزة لمواجهة العصابات الإجرامية والمجموعات الجهادية التي تنشط في المنطقة.

وقال ضابط في الجيش لوكالة فرانس برس إن “الهجوم كان منسقًا بشكل جيد، وأسفر عن مقتل 20 جنديًا وإصابة عدد آخر”، مضيفًا أن المسلحين باغتوا القاعدة العسكرية مطلقين النيران بكثافة على الجنود.

وأوضح الجيش في بيان أن القوات خاضت اشتباكًا مسلحًا مع نحو 300 مسلح، في مواجهة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن عدد القتلى في صفوف المهاجمين لم يُحدد، إلا أن “آثار الدماء الكثيفة على طرق انسحابهم تشير إلى خسائر كبيرة”.

وتشهد ولايات وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات تصاعدًا في أعمال العنف التي تنفذها جماعات مسلحة تعرف محليًا بـ”قطاع الطرق”، والتي تستهدف القرى بهجمات مميتة، وعمليات خطف مقابل فدية، إلى جانب نهب الممتلكات وإحراق المنازل.