قال رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي في موريتانيا، الحسن ولد عوان، إن نحو 90% من واردات البلاد و99% من حركة تنقل الأشخاص داخليًا تعتمد على النقل البري.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال زيارة تفقدية أجراها مساء الثلاثاء إلى محطة النقل الطرقي الجديدة قيد الإنشاء في مدينة روصو، رفقة والي ولاية اترارزة أحمدن ولد سيد أب، حيث اطلع الوفد المرافق على سير الأشغال من القائمين على المشروع.

وأضاف ولد عوان أن القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويستدعي تطويرًا عاجلًا في البنية التحتية والتشريعات.

وأشار إلى وجود إرادة رسمية لتنظيم قطاع النقل عبر إنشاء محطات متكاملة في جميع عواصم الولايات، موضحًا أن روصو هي المدينة الوحيدة التي لا تزال قيد استكمال محطتها الطرقية.

وأعلن المسؤول عن مشروع تعاون مع منظمة “عربسات” لإدخال تقنيات حديثة في ضبط حركة النقل، بهدف تعزيز السلامة العامة، داعيًا الناقلين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.

وفيما يخص البنية الطرقية، كشف ولد عوان أن زيادة حمولة الشاحنات أدت إلى تدهور الشبكة، وأن الدولة باشرت تركيب موازين حمولة عند مداخل العاصمة نواكشوط، على أن تُعمم خلال العام الجاري، مع تطبيق العقوبات على المخالفين اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن قرار حظر حركة سيارات النقل منتصف الليل على الخطوط الطويلة ساهم في تقليص حوادث السير بشكل لافت خلال الأشهر الماضية.